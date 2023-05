Pakistan: ministro Difesa apre a messa al bando del Pti dell’ex premier Khan (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il “caso Toshakhana”, lo scorso 21 ottobre Khan è stato interdetto dalle cariche pubbliche per cinque anni dalla Commissione elettorale, che lo ha ritenuto coinvolto in “atti di corruzione” per aver reso dichiarazioni false ed erronee. L’organismo elettorale si è pronunciato dopo aver esaminato un esposto ricevuto da politici della coalizione di governo e ascoltato la controparte, che ha ammesso la compravendita di alcuni doni (diversi orologi e gemelli, un anello e una penna) ricevuti da capi di Stato quando era primo ministro: Khan ha detto di aver comprato i doni dal Toshakhana per 21,56 milioni di rupie e di averli rivenduti per 58 milioni. La Commissione ha deferito il caso all’autorità giudiziaria e il 10 maggio Khan è stato incriminato da un tribunale distrettuale di Islamabad (giudice Humayun Dilawar). (Res)