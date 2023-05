Maltempo: Cassese, procure lascino fare tecnici, diritto non può risolvere problemi di questo tipo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' un atto dovuto. E' uno di quei casi nei quali bisognerebbe pregare le procure di lasciar fare i tecnici. Non possono introdurre delle variabili di tipo penale. Non si può pensare che l'arma del diritto possa servire a risolvere problemi di questo tipo e tantomeno ad accertare responsabilità". Sono parole di Sabino Cassese, costituzionalista e giudice emerito della Corte costituzionale, ad "Agorà" su Rai3, in merito all'apertura di un fascicolo di reato per disastro colposo da parte della procura di Ravenna per le alluvioni che hanno colpito il territorio. (Rin)