Russia-Ucraina: Likhachev (Rosatom) incontra Grossi (Aiea) a Perchino

- L'amministratore delegato di Rosatom, Aleksej Likhachev, ha incontrato a Pechino il presidente dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi. Come ha riferito l'ufficio stampa di Rosatom, al centro del colloquio c’è stata la sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia. "L'enfasi principale è stata posta su questioni relative al lavoro della missione dell'Aiea nella centrale nucleare di Zaporizhzhia e, in generale, sulla sicurezza di questo impianto", si legge nel messaggio pubblicato sul canale Telegram di Rosatom. Le parti hanno deciso di tenere un nuovo incontro. (Rum)