- Papa Francesco, a margine dell'udienza generale in piazza San Pietro, esprime nuovamente parole di preoccupazione per l'Ucraina. "Viene tristezza a tutti per la martoriata Ucraina. Si soffre tanto lì, non dimentichiamoli. Preghiamo oggi Maria Ausiliatrice che sia vicino al popolo ucraino", ha esortato il Pontefice. (Civ)