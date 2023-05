Cina: Papa, vicino alla Chiesa, condivido gioie e speranze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, al termine dell'udienza generale del mercoledì, rivolge il suo pensiero alla Chiesa cattolica in Cina: "Oggi ricorre la giornata mondiale di preghiera. Coincide con la festa della Beata Vergine Maria aiuto dei cristiani, venerata e invocata a Shanghai - ha sottolineato il Pontefice -. In questa circostanza desidero assicurare un ricordo ed esprimere la vicinanza ai nostri fratelli e sorelle in Cina, condividendo le loro gioie e le loro speranze". Il Papa ha anche rivolto "un pensiero speciale" "a tutti coloro che soffrono: pastori e fedeli affinché nella comunione e nella solidarietà della chiesa universale possano sperimentare consolazione e incoraggiamento". (Civ)