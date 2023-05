Ambiente: Fontana, giustizia intergenerazionale è chiave lettura sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia “è impegnata in una complessa transizione verso un sistema economico che, coniugando” gli obiettivi della decarbonizzazione, della neutralità climatica entro il 2050 e della transizione ecologica ed energetica “con la necessità di favorire una riconversione graduale del modello produttivo, non incida negativamente sulle condizioni di vita dei ceti più vulnerabili”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo intervento alla settima edizione del Festival dello Sviluppo sostenibile. “Allo stesso tempo – ha proseguito –, occorre che esso si ispiri alla sostenibilità ambientale, all’equità territoriale e alla salvaguardia delle future generazioni”. “In tale contesto – ha sottolineato Fontana –, assume importanza la consapevolezza della giustizia intergenerazionale come chiave di lettura del percorso di attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Sono i giovani ad esigere da noi un cambiamento, non essendo possibile pretendere di costruire un futuro migliore senza pensare alla crisi ambientale. Occorre dunque che tutti gli attori istituzionali si rendano promotori di iniziative volte all’affermazione e alla diffusione di un vero e proprio senso comune della sostenibilità”. “Solo in tal modo – ha concluso – si potranno raggiungere i risultati ambiziosi dell'Agenda 2030”. (Rin)