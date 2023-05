Sardegna: GdF, affitti in nero su case vacanza e appartamenti, maxi evasione fiscale a Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Evasioni fiscali complessive per oltre 324.000 euro da parte di proprietari immobiliari che affittavano “in nero” case vacanze, appartamenti, monolocali, situati non sono nelle più rinomate località di villeggiatura costiere nel Sud Sardegna, ma anche nel capoluogo e, in alcuni casi, nell’entroterra. E' quanto hanno appurato i militari della Guardia di Finanza di Cagliari. Il monitoraggio delle unità immobiliari destinate a locazione turistica e l’incrocio con le informazioni tratte dalle piattaforme online di settore hanno consentito di enucleare una platea di soggetti risultati specifici target, caratterizzati da peculiari indici di pericolosità fiscale. Dalle indagini è emerso che a fronte di comprovate attività di locazione, puntualmente gli importi corrisposti dai vacanzieri non trovavano rispondenza nelle dichiarazioni dei redditi, qualora presentate: infatti, nella maggior parte dei casi, i “padroni di casa” risultavano essere soggetti completamente sconosciuti al Fisco. (segue) (Rsc)