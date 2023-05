Sardegna: GdF, affitti in nero su case vacanza e appartamenti, maxi evasione fiscale a Cagliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Finanzieri hanno incentrato la propria attenzione anche sul settore del trasporto privato, un comparto che riveste una importanza specifica nello scacchiere turistico, in particolare quello di lusso, quello che garantisce al consumatore l’esclusività del servizio: gli aerotaxi. Il settore degli aerotaxi è disciplinato da una normativa del 2011 che prevede il versamento di un’imposta erariale commisurata, per ciascun passeggero trasportato, alla distanza chilometrica del viaggio. Nello specifico, le varie compagnie aeree sono responsabili dell’applicazione e del successivo versamento di un importo pari a 100 euro, in caso di tragitto inferiore a 1.500 km, e a 200 euro per percorrenze superiori, per ciascun passeggero trasportato. I controlli dei Finanzieri in servizio all'aeroporto di Elmas hanno preso in considerazione tutti i voli passeggeri effettuati tramite aerotaxi nella prima parte di quest’anno: sono emersi 84 voli, operati da compagnie estere, per i quali, in relazione ai 646 passeggeri trasportati, è stato omesso il versamento dello specifico tributo, pagato direttamente dai fruitori del servizio, per un ammontare complessivo di 75.400 euro. (Rsc)