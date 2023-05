Napoli: Polifunzionale Soccavo, chiuse palestre B e C per verifiche sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito agli allagamenti provocati dalle copiose piogge dei giorni scorsi, nell'impianto Polifunzionale di Soccavo si è resa necessaria la chiusura delle palestre B e C con i relativi spogliatoi sottostanti. Lo si apprende da una nota diffusa dall'ufficio stampa del comune di Napoli. "Il Servizio Tecnico Patrimonio - sottolinea la nota - effettuerà le opportune verifiche e, dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza per l'utilizzo degli impianti, si procederà alla riapertura". (Ren)