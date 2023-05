Monza: Carabinieri arrestano 50 enne per violenza sessuale della nipotina minorenne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- I Carabinieri della Compagnia di Monza hanno arrestato a Cusano Milanino un 50enne del luogo indagato per violenza sessuale aggravata. I fatti sono maturati in un contesto familiare in quanto la vittima (infraquattordicenne) è nipote dell'indagato: lo zio infatti, approfittando di pigiama party organizzati presso la propria abitazione fra cuginetti, avrebbe più volte palpeggiato la nipote nelle parti intime. Le indagini, avviate lo scorso anno a seguito della denuncia sporta presso i Carabinieri dai genitori della vittima, si sono basate sulle audizioni protette di vittime e testimoni. Le convergenti dichiarazioni sono state poi confermate in sede di incidente probatorio e hanno delineato un grave quadro indiziato a carico dell'uomo, la cui condotta, come rilevato dal GIP, è sintomatico di attrazione irrefrenabile verso soggetti immaturi la cui capacità di resistenza a offerte sessuali insidiose è assai debole. Quest'ultimo inoltre, avrebbe esercitato pressioni sui familiari al fine di ritrattare le dichiarazioni tese, attraverso minacce o facendo leva sui sensi di colpa. (Com)