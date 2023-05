Tunisia: ministro Esteri riceve incaricato d’affari ambasciata Iraq, focus su relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri della Tunisia, Nabil Ammar, ha incontrato ieri l'incaricato d'affari dell'ambasciata dell'Iraq a Tunisi, Abdul Hakim al Qassab. Lo ha riferito il ministero spiegando che l'incontro ha rappresentato "un'occasione durante la quale il ministro ha evidenziato le relazioni di lunga data tra Tunisia e Iraq e la dinamica che la cooperazione sta vivendo negli ultimi tempi, sottolineando la volontà della Tunisia di rafforzarla ulteriormente in diversi ambiti, soprattutto in vista della 17esima sessione del Comitato misto tunisino-iracheno presieduto dai ministri degli Esteri dei due Paesi". Da parte sua, l'incaricato d'affari iracheno ha elogiato "la solidità delle relazioni storiche tra i due Paesi” esprimendo soddisfazione per il livello di cooperazione e sottolineando la volontà del suo Paese di rafforzarla ulteriormente e aprire nuovi orizzonti.(Tut)