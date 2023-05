© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezia, insieme al Paese intero, "abbraccia l'Emilia-Romagna e i suoi cittadini. Bandiere a mezz'asta, per onorare le vittime, per sostenere volontari, soccorritori e tutti coloro che stanno lavorando in prima linea. Tin Bota, Duri i banchi". Lo scrive su Twitter il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. (Rev)