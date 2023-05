Roma: confiscati beni per 180 milioni a due imprenditori edili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Beni per 180 milioni di euro sono stati confiscati dai finanzieri di Roma a due fratelli, imprenditori del settore delle costruzioni edili. Il sequestro include partecipazioni societarie, 40 immobili anche di pregio e adibiti a uso ufficio tra Roma, Anzio, Fiuggi, Fiumicino e Bassano Romano, 20 automobili di lusso quali Lamborghini, Mercedes e Bmw e diverse disponibilità finanziarie. Ai due è stata notificata anche la misura della sorveglianza speciale per due anni. Le indagini della guardia di finanza sono state avviate in seguito a una richiesta di concordato preventivo della società edile che risultava gravata da oltre 112 milioni di euro di debiti. Tuttavia i due imprenditori avevano pianificato operazioni contabili e finanziarie, in gran parte fittizie, per far credere all’esterno di godere di una situazione patrimoniale florida e redditizia, in modo da ottenere agevolmente finanziamenti dalle banche e, successivamente, provare a persuadere i creditori della bontà dei piani concordatari adottati, in modo da eludere la procedura concorsuale. La manovra illecita è stata però scoperta dai finanzieri per i quali era accertata una discrepanza tra fonti di reddito lecite, attività economiche esercitate e complesso patrimoniale posseduto, direttamente e indirettamente. (Rer)