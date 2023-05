© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori dell'azienda pubblica della difesa spagnola Navantia hanno bloccato per tre ore l'accesso al cantiere navale di Ferrol, in Galizia, per chiedere progressi nella negoziazione di un nuovo contratto collettivo. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", la protesta ha avuto luogo all'ingresso principale e ha causato problemi di traffico nella zona circostante. (Spm)