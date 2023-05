Calcio: Juventus nel baratro, dopo il -10 in Campionato si attende Uefa e filone inchiesta manovra stipendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le speranze arrivate dalla restituzione dei 15 punti in Campionato, la Juventus ritorna nel baratro con i 10 punti di penalizzazione decisi dalla Corte federale e le coppe Europee che sono sempre più un miraggio. La classifica di Seria A attualmente vede i Bianconeri al settimo posto con la Conference League in tasca e qualche remota possibilità di agganciare le competizioni più prestigiose (Europa e Champions League). Ma la realtà è che il club del capoluogo Piemontese potrebbe ricevere ulteriori batoste dalla Uefa, che deve ancora esprimersi sulle vicende giudiziarie della Juventus e dalla manovra stipendi, il secondo filone dell'inchiesta che potrebbe aggravare la posizione dei Bianconeri. Per quest'ultima l'udienza è fissata al 15 giugno. (Rpi)