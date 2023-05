Maltempo: Nevi (FI), importante nomina commissario straordinario in tempo brevi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione è molto delicata, ci sono diverse competenze da mettere a fattor comune per risolvere una problematica di dimensioni spaventose. Credo sia giusto aiutare la Regione con un apporto esterno e che faccia sentire la presenza ed il sostegno forte dello Stato. È questo il segnale che ha voluto dare il governo e Giorgia Meloni ieri: stanziare 2 miliardi di euro in così breve tempo credo sia un fatto unico, proprio perché le dimensioni del fenomeno sono molto estese e non si tratta di un'emergenza circoscritta ad un territorio. Bene ha detto Bonaccini sul fatto che la Regione c'è, ma a mio avviso c'è necessità di un pool che riesca ad operare sia sul fronte nazionale che su quello regionale. L'approccio è giusto: massima collaborazione tra tutte le istituzioni. Posto che la situazione è molto complicata, sarà importante nominare un commissario straordinario e credo che la nomina possa arrivare prima dell'estate". Lo ha detto il vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia, Raffaele Nevi, ospite a Sky Start.(Rin)