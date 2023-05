Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- L’assessore alle Politiche sociali Massimiliano Maselli partecipa al convegno “Stress, salute e differenze di genere nei caregiver familiari”. ISS, Aula Bovet, viale del Castro Laurenziano 10 (Ore 9)- L’assessore al Bilancio Giancarlo Righini partecipa alla cerimonia di premiazione del Frosinone calcio per la promozione in serie A. Consiglio regionale del Lazio, sala Mechelli, via della Pisana 1309 (Ore 9:30)- L’assessore alla Scuola e all’Università Giuseppe Schiboni partecipa alla festa conclusiva dell'anno formativo 2022/23. Saranno premiati tre allievi di ognuno dei 6 centri Ciofs Lazio che si sono distinti per impegno, comportamento e frequenza scolastica. Presso santuario del Divino Amore (Ore 12) (segue) (Rer)