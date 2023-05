Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Camera ardente di Maria Giovanna Maglie. Presso la Sala della Promoteca, in Campidoglio (Dalle ore 15 alle ore 18)- Porta Maggiore da spartitraffico a spazio vivo, come restituire a Roma un luogo straordinario per ricchezza di storia e cultura. Alla discussione è prevista la partecipazione di Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma capitale. Sede del Polo Didattico di Roma 3 di Via Principe Amedeo 182b (Ore 17)- La Fondazione Consulcesi e Federazione Italiana Medici di Medicina Generale di Roma presenta l’Unità Mobile per l'assistenza sociosanitaria ai soggetti fragili. Piazza Ss Apostoli, Roma (Ore 18) (Rer)