Mongolia-Cina: viceministro Economia, auspichiamo più investimenti da Pechino

- Il governo della Mongolia auspica un aumento degli investimenti dalla Cina nei settori dell’agricoltura e del turismo, come parte degli sforzi di Ulan Bator per diversificare l’economia nazionale. Lo ha dichiarato il viceministro dell’Economia e dello sviluppo mongolo, Tuvdendorj Gendendorj, al quotidiano edito a Hong Kong “South China Morning Post”. “La Cina è un mercato molto strategico per la Mongolia, che si aspetta un aumento degli investimenti”, ha detto Tuvdendorj, ricordando che Pechino contribuisce all’80 per cento del volume totale del commercio estero del Paese. Le dichiarazioni seguono quelle rilasciate dal presidente Ukhnaagiin Khurelsuk durante la visita effettuata in Cina lo scorso novembre, nell’ambito della quale è stato convenuto di continuare a promuovere il partenariato strategico globale. (segue) (Cip)