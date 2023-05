Mongolia-Cina: viceministro Economia, auspichiamo più investimenti da Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando ai dati condivisi dalla Banca mondiale, l'agricoltura contribuisce al 13,2 per cento dell'economia mongola, che ha un valore complessivo di 15,3 miliardi di dollari. Nel Paese vivono inoltre circa 60 milioni di capi di bestiame, che costituiscono un’importante risorsa per guidare la diversificazione economica. Stando al ministero del Commercio cinese, alla fine del 2020 gli investimenti in ​​Mongolia ammontavano a 5,16 miliardi di dollari, destinati soprattutto alle attività estrattive ed energetiche, all’edilizia, alla finanza e alla lavorazione di prodotti animali. (Cip)