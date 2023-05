Taiwan: produzione industriale in calo per undici mesi consecutivi ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale a Taiwan ha registrato l’undicesima contrazione consecutiva su base mensile ad aprile, periodo in cui è diminuita del 22,8 per cento. Lo indica il ministero dell’Economia, precisando che l'indice del settore si è attestato a 76,40 punti, ai minimi da febbraio 2019. Il sottoindice relativo alla manifattura, che contribuisce al 90 per cento all’attività industriale dell’isola, è diminuito del 23,5 per cento su base annua, toccando 75,8 punti. A pesare sulla performance dell’industria taiwanese sono soprattutto la contrazione della domanda globale di dispositivi e componenti elettroniche, nonché il rallentamento dell’economia mondiale. (Cip)