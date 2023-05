Cina-Paesi Bassi: ministro Esteri Qin, necessario cooperare per stabilità filiere globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto più la situazione internazionale risulta complicata, tanto più Cina e Paesi Bassi dovrebbero cooperare alla stabilità delle catene d’approvvigionamento per promuovere la ripresa dell’economia globale. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, al termine di un incontro avuto ieri con l’omologo olandese, Wopke Hoekstra, a Pechino. La Cina auspica che i Paesi Bassi garantiscano un ambiente imprenditoriale “equo, trasparente e non discriminatorio” alle sue imprese e rafforzino gli scambi a livello bilaterale, multilaterale ed europeo. I Paesi Bassi “sono una porta per la cooperazione tra la Cina e l’Unione europea. Entrambi dovrebbero promuovere l’agenda di Pechino e Bruxelles, favorendo la completa ripresa degli scambi e della cooperazione in vari campi”, ha aggiunto. Qin si è inoltre espresso sugli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina, ribadendo che la Cina comprende le preoccupazioni dell’Europa e rimane impegnata nella promozione dei negoziati di pace. (Cip)