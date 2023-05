Migranti: Tunisia, bloccata partenza da coste di Sfax e arrestati tre trafficanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le pattuglie della Guardia nazionale della Tunisia hanno bloccato un tentativo di lasciare il Paese in modo irregolare dalle coste di Jebeniana, nel governatorato di Sfax, arrestando 19 persone provenienti da Stati dell'Africa sub-sahariana, oltre a tre trafficanti di migranti tunisini. Lo ha riferito il portavoce della Guardia nazionale, Houssem Eddine Jebabli, sulla sua pagina Facebook, affermando che gli agenti hanno anche sequestrato un certo numero di imbarcazioni che venivano sfruttate per le partenze irregolari. I nuovi dati del Viminale visti da “Agenzia Nova” mostrano una battuta di arresto degli arrivi dei migranti in Italia dalla Tunisia via mare: da tre settimane, infatti, il ritmo degli arrivi si è drasticamente ridotto, forse complice il maltempo e i tre cicloni che si sono abbattuti sul Mediterraneo centrale. Da inizio anno fino al 19 maggio, la Tunisia rimane “ferma” a 25.134 migranti sbarcati sulle coste italiane, “solo” 751 persone in più rispetto al 2 maggio e circa 44 sbarcati al giorno nelle ultime tre settimane, incremento di oltre il +652 per cento rispetto ai 3.342 arrivi dello stesso periodo dello scorso anno, ma un dato decisamente in calo rispetto ai 200 sbarcati al giorno fino al due maggio. Siamo comunque sempre ben oltre la metà dei 32.101 sbarchi complessivi dalla rotta tunisina dell’intero 2022. (Tut)