Emirati: Adnoc e Taqa annunciano progetto per approvvigionamento idrico sostenibile

- Le compagnie emiratine Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) e Abu Dhabi National Energy Company (Taqa) hanno annunciato un progetto da 2,4 miliardi di dollari per l’approvvigionamento idrico sostenibile. Lo ha riferito il quotidiano emiratino “The National”, specificando che il progetto garantirà l’approvvigionamento idrico sostenibile alle attività onshore di Adnoc, nel quadro dell’impegno per la decarbonizzazione. Il progetto, infatti, prevede la costruzione di un impianto centralizzato per il trattamento dell’acqua marina e una rete di infrastrutture per la fornitura idrica agli impianti di Bab e Bu Hasa, ad Abu Dhabi. Le due compagnie deterranno il 51 per cento delle quote del progetto, mentre il restante 49 per cento sarà di proprietà di un consorzio composto da Orascom Construction, società specializzata nella produzione di fertilizzanti azotati e quotata alla borsa di Amsterdam, e Metito, specializzata in soluzioni innovative per le forniture idriche. (Res)