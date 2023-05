Ucraina: Prigozhin (Wagner), Kiev ha perso circa 50 mila militari a Bakhmut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha preso circa 50 mila militari a Bakhmut, mentre il gruppo paramilitare russo Wagner circa 20 mila. E' quanto affermato dal fondatore della compagnia paramilitare, Evgenij Prigozhin. "Il gruppo Wagner aveva 3,2 volte meno morti delle forze armate ucraine e circa due volte in meno dei feriti", ha detto Prigozhin in un'intervista pubblicata dal suo ufficio stampa su Telegram. Il leader del gruppo Wagner ha spiegato che Kiev ha subito perdite maggiori perché aveva difficoltà di evacuare i militari feriti dalla città assediata dalle forze russe. Inoltre, Prigozhin ha osservato che "nei suoi momenti migliori" la compagnia paramilitare russa aveva circa 50 mila militari presenti a Bakhmut, mentre l'Ucraina ne aveva 82 mila. "Durante l'operazione (militare speciale), ho selezionato 50 mila prigionieri, di cui il 20 per cento sono morti e l'altro 20 per cento sono rimasti feriti", ha aggiunto Prigozhin. (Rum)