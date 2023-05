Cina-Russia: Mishustin, relazioni bilaterali a livello più alto che mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Mosca e Pechino sono ad un livello più alto che mai. Lo ha affermato il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, che si trova in Cina in visita ufficiale. "Le decisioni adottate dal presidente russo Vladimir Putin e dal presidente cinese (Xi Jinping) hanno identificato punti di riferimento strategici per aumentare la cooperazione in otto aree prioritarie. I governi di Russia e Cina hanno lavorato in modo coordinato per attuare gli accordi raggiunti al più alto livello", ha affermato Mishustin, parlando nel corso di un in un incontro con l'omologo cinese, Li Qiang. Secondo il premier russo, le relazioni tra Russia e Cina "sono caratterizzate dal rispetto degli interessi reciproci, dal desiderio di rispondere congiuntamente a nuove sfide associate all'aumento della turbolenza sulla scena internazionale e dalla pressione illegale delle sanzioni da parte dell'Occidente collettivo". (Rum)