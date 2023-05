Germania: operazione contro Ultima generazione, i dettagli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette sospettati, perquisizioni in altrettanti Laender, accuse dall’associazione a delinquere al sabotaggio. Sono questi i principali dettagli dell’operazione di polizia effettuata oggi in Germania contro membri di Ultima generazione, gruppo di attivisti per il clima. Su mandato della procura termale di Monaco di Baviera, le forze dell’ordine sono intervenute in questo stesso Land, a Berlino e Amburgo, nonché in Assia, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Schleswig-Holstein. Come comunicato dall’Ufficio di polizia criminale della Baviera, sono state effettuate perquisizioni in 15 locali. Inoltre, due conti bancari sono stati sequestrati e beni sono stato confiscati. I sette appartenenti a Ultima generazione, di età compresa tra i 22 e i 38 anni, sono sospettati di aver organizzato una raccolta di fondi per finanziare reati a favore del gruppo. Finora, le donazioni ammontano ad almeno 1,4 milioni di euro, utilizzati principalmente per commettere reati. La procura generale di Monaco accusa quindi i sette attivisti di associazione a delinquere o sostegno a gruppo criminale. Due dei destinatari delle perquisizioni sono sospettati anche di aver tentato di sabotare l'oleodotto tra Trieste e Ingolstadt nell'aprile del 2022. (Geb)