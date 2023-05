Regno Unito: 10 per cento di parlamentari conservatori non si ricandideranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa il 10 per cento dei parlamentari conservatori ha annunciato l'intenzione di non ricandidarsi alle prossime elezioni: una scelta che, secondo alcuni osservatori, rifletterebbe la volontà di abbandonarela politica prima di una possibile sconfitta elettorale. Lo riporta il quotidiano "The Guardian". Dominic Raab, ex vicepremier e ministro della Giustizia dimesso per le accuse di bullismo, è l'ultimo politico conservatore di alto profilo a confermare la futura dimissione da deputato. Finora, sono 36 i parlamentari conservatori che hanno dichiarato la loro intenzione di dimettersi. In confronto, solo 12 parlamentari laburisti hanno preso la stessa decisione. (Rel)