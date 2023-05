Imprese: approvati risultati primo trimestre Mfe, ricavi netti per 646,6 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Mfe-Mediaforeurope, riunitosi sotto la presidenza di Fedele Confalonieri, ha approvato all’unanimità le informazioni periodiche finanziarie relative al primo trimestre 2023. Pur nel contesto instabile caratterizzato dal perdurante conflitto in Ucraina e della elevata spinta inflattiva, nei primi tre mesi del 2023 i conti del Gruppo hanno registrato un andamento decisamente positivo. La raccolta pubblicitaria si è mantenuta stabile nonostante il confronto con i primi mesi del 2022 ancora non influenzati dal conflitto e dalle sue conseguenze, un risultato molto positivo in quanto superiore ai dati di raccolta del 2021. Grazie inoltre al mantenimento di un forte controllo dei costi malgrado il surriscaldamento dell’inflazione, Mfe è riuscita a conseguire un risultato netto consolidato in crescita e un positivo calo dell’indebitamento grazie all’importante generazione di cassa caratteristica (Free cash flow). (segue) (Res)