Imprese: approvati risultati primo trimestre Mfe, ricavi netti per 646,6 milioni di euro (2)

- I ricavi netti consolidati restano sostanzialmente stabili a 646,6 milioni di euro rispetto ai 654,3 milioni del primo trimestre 2022. Stabili i ricavi pubblicitari lordi che si sono attestati a 629,5 milioni di euro rispetto ai 635,9 milioni dei primi tre mesi 2022 e gli altri ricavi pari a 93,4 milioni di euro (94,1 milioni nello stesso periodo del 2022). I costi operativi complessivi consolidati (costi del personale, costi per acquisti, servizi e altri oneri, ammortamenti e svalutazioni di diritti e di altre immobilizzazioni) ammontano a 627,3 milioni di euro in diminuzione rispetto ai 639,0 milioni del primo trimestre 2022. Il risultato operativo (Ebit) di fruppo risulta positivo per 19,3 milioni di euro rispetto ai 15,3 milioni del primo trimestre 2022. Il risultato netto consolidato è cresciuto con decisione a 10,1 milioni di euro rispetto ai 2,7 milioni del pari periodo 2022, beneficiando anche dell’incremento della quota detenuta da Mfe in Mediaset Espana, salita all’84,45 per cento rispetto al 55,69 per cento del primo trimestre 2022. (segue) (Res)