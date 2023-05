Imprese: approvati risultati primo trimestre Mfe, ricavi netti per 646,6 milioni di euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indebitamento finanziario netto consolidato al 31 marzo 2023 è pari a 731,7 milioni di euro, in miglioramento rispetto agli 873,3 milioni dello scorso esercizio. Da segnalare che nel trimestre sono stati sostenuti esborsi per 15,5 milioni di euro relativi all’acquisizione delle ulteriori quote di minoranza (1,53 per cento) di Mediaset España. Escludendo le passività rilevate a partire dal 2019 ai sensi dell’Ifrs 16 e gli esborsi per le partecipazioni in ProsiebenSat.1, l’indebitamento finanziario netto rettificato risulta pari a 593,2 milioni di euro. La generazione di cassa caratteristica (free cash flow) è positiva per 158,9 milioni di euro rispetto ai 222,4 milioni dei primi tre mesi 2022. (Res)