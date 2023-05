Vietnam: vicepremier Quang, Hanoi vuole dare maggior contributo al futuro dell'Asia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam intende dare un contributo maggiore al futuro della regione asiatica. Lo ha dichiarato il vicepremier vietnamita, Tran Luu Quang, prima di partire alla volta del Giappone, dove prenderà parte alla 28ma edizione della conferenza sul "Futuro dell'asia" organizzata da Nikkei. Il vicepremier ha dichiarato che in occasione dell'evento intende presentare Hanoi come un partner affidabile e un membro attivo e responsabile della comunità internazionale. Il Vietnam "vuole unirsi agli altri Paesi per discutere e trovare modi di risolvere le sfide globali più urgenti, e contribuire alla pace, alla stabilità e allo sviluppo della regione e del mondo", ha dichiarato Quang. Il vicepremier ha sottolineato che le medesime intenzioni animano la politica estera del Partito comunista vietnamita, continuamente tesa a migliorare l'efficienza del lavoro sul fronte delle relazioni esterne e dell'integrazione internazionale. (segue) (Fim)