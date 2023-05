Vietnam: vicepremier Quang, Hanoi vuole dare maggior contributo al futuro dell'Asia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quang è impegnato in una visita di lavoro a Tokyo da oggi al 26 maggio per partecipare alla 28ma conferenza sul “Futuro dell’Asia” organizzata da Nikkei. L’ambasciatore in Giappone, Pham Quang Hieu, ha anticipato che il vicepremier condividerà la posizione di Hanoi sui problemi asiatici e la sua esperienza nel contrasto alla pandemia di Covid-19 e nel rilancio dell’economia. Il diplomatico ha spiegato che il Vietnam è pronto, come "membro responsabile della comunità internazionale, a collaborare per la pace, la stabilità e lo sviluppo nella regione e nel mondo". (Fim)