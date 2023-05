Iraq: condannato a morte un comandante dello Stato Islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale penale del governatorato di Babilonia, in Iraq, ha condannato a morte per impiccagione un uomo accusato di essere uno dei comandati dell’organizzazione terroristica dello Stato Islamico (Is). Lo ha riferito ieri il quotidiano panarabo “Al Quds al Arabi”, precisando che l’uomo, considerato uno dei capi del cosiddetto emirato della Wilayat al Jazeera, nel governatorato occidentale di Anbar, è stato riconosciuto colpevole di aver organizzato ed eseguito attentati con ordigni esplosivi nella regione. (Res)