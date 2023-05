Roma: Rocca, su Ztl verde Tpl ha bisogno di correttivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi sembra evidente che sia necessario rivedere il tutto. Una fascia verde senza risorse e con un Tpl come quello che abbiamo a Roma ha certamente bisogno di correttivi". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in un'intervista al quotidiano "Leggo". "Nell'ultima giunta abbiamo stanziato 240 milioni di euro per la mobilità di Roma - ha aggiunto - e per quanto riguarda gli incentivi stiamo lavorando a provvedimenti in favore dei tassisti che dovranno acquistare una nuova auto elettrica. Noi stiamo facendo la nostra parte, ora tocca al Campidoglio", ha concluso Rocca.(Rer)