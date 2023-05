Regno Unito: centro studi, sindaco di Londra tagli costi della metropolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, dovrebbe tagliare i costi del trasporto pubblico metropolitano il lunedì e il venerdì per attirare più persone negli uffici. Lo ha dichiarato un gruppo di esperti del centro studi Centre for Cities, che ha affermato che "l'esperimento del lavoro da casa ha rischiato di distruggere lo status di Londra come motore di crescita del Regno Unito e di danneggiare i lavoratori più giovani". A riprendere la notizia il quotidiano "The Telegraph". Il centro studi ha evidenziato che la crescita della produttività è rallentata dalla crisi finanziaria e ora rischia di diminuire ulteriormente a causa del lavoro a distanza; con il lavoratore medio di Londra che attualmente trascorre solo due-tre giorni in ufficio, solitamente dal martedì al giovedì. Centre for Cities ha esortato allora il sindaco Khan a dare l'esempio con Whitehall e "lavorare con le imprese per incoraggiare un aumento del numero minimo di giorni previsti in ufficio". (Rel)