Ucraina: Dodik, contrari a coloro che addossano responsabilità conflitto solo alla Russia

- La posizione della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) rimane contraria rispetto a chi sostiene che le responsabilità del conflitto in corso in Ucraina siano esclusivamente della Russia. Lo ha dichiarato il presidente della stessa entità, Milorad Dodik, nell'incontro di Mosca con il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riporta l'emittente "Euronews". Dodik ha quindi affermato che Mosca è stata "semplicemente costretta a questa operazione militare", e che l'entità bosniaca da lui guidata ha "bisogno di cooperare" con la Russia a livello economico. "Non abbiamo consentito che venisse presa una decisione formale sulle sanzioni contro la Federazione Russa, e per questo siamo stati esposti a varie forme di pressione da parte dei nostri partner occidentali sotto forma di sanzioni e sospensione di alcuni progetti e programmi", ha spiegato Dodik, aggiungendo di essere d'accordo sul fatto che "non si tratta" di un conflitto tra Ucraina e Russia ma tra "Occidente e Russia". Il leader serbo bosniaco ha quindi sostenuto che la Federazione Russa è "garante dell'Accordo di Dayton", sebbene, ha aggiunto, "ci siano varie richieste e pressioni per la sua demolizione". All'inizio dell'incontro Putin ha riferito a Dodik di "essere grato" alla Repubblica Srpska per il suo atteggiamento "amichevole" nei confronti della Russia. (Seb)