Roma: Rocca, blitz ambientalisti Fontana di Trevi, patrimonio artistico Lazio merita rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma e il Lazio, "con il loro patrimonio artistico inestimabile, meritano rispetto. Fontana di Trevi, così come altri simboli di Roma, devono essere tutelati da qualsiasi tipo di aggressione". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in un'intervista al quotidiano "Leggo". "La legalità va sempre garantita, altrimenti anche una buona causa perde di significato: la crisi climatica non si combatte deturpando la bellezza e chi compie questi atti cerca solo visibilità", ha concluso Rocca. (Rer)