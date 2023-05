Egitto-Qatar: premier Madbouly incontra la ministra dello Sviluppo sociale di Doha, focus su relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Egitto, Mostafa Madbouly, ha incontrato la ministra dello Sviluppo sociale e della famiglia in Qatar, Maryam bint Ali bin Nasser al Misnad, a margine della sua partecipazione alle attività degli incontri annuali del gruppo della Banca africana di sviluppo, tenutasi a Sharm el Sheikh, alla presenza del ministro della Solidarietà sociale, Nevine Kabbaj. Lo hanno riferito i media egiziani, affermando che durante l'incontro, il premier ha elogiato "i rapporti fraterni e i legami di cooperazione tra Egitto e Qatar", esprimendo" il proprio orgoglio" per la recente visita compiuta a Doha a capo di una delegazione ministeriale per rafforzare i rapporti di cooperazione tra i due Paesi, durante la quale ha incontrato l'emiro Tamim bin Hamad al Thani. Da parte sua, la ministra del Qatar ha espresso "la sua gioia" per la visita in Egitto per partecipare alle attività del primo incontro regionale su "Banche e istituzioni per lo sviluppo sociale nei Paesi arabi", lodando la collaborazione esistente con il ministero della Solidarietà sociale in aree di interesse comune. Le parti hanno affrontato anche "la revisione dei fascicoli della cooperazione tra i ministeri egiziano e qatariota, in modo da contribuire a realizzare gli interessi dei due popoli fratelli".(Cae)