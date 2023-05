Roma: al via patti di collaborazione tra amministrazione e cittadini per strade, parchi e cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Al via i patti di collaborazione tra amministrazione comunale e associazioni cittadine per la gestione condivisa di strade e parchi ma anche di attività di promozione e tutela del patrimonio sociale e culturale. In 300 città d'Italia il regolamento ha prodotto 7.000 patti di collaborazione tra Comuni e associazioni di quartiere. L'Assemblea capitolina ha approvato ieri il regolamento ed entro tre mesi sarà istituito il Forum della cittadinanza attiva. Le realtà associative che vorranno partecipare potranno individuare un responsabile per le comunicazioni e sottoscrivere un patto con l'amministrazione. "Abbiamo raggiunto un grande obiettivo atteso da tempo, che scommette su inclusione e partecipazione attiva, favorendo una più ampia collaborazione tra l'amministrazione e i cittadini nella cura e la valorizzazione di giardini, strade, piazze, oppure contribuendo alla creazione di progetti ecocompatibili, impegnandosi in attività immateriali legate alla cultura o alla memoria", ha detto il sindaco Roberto Gualtieri. "Un cambiamento profondo che abbiamo costruito per la città e con la città, attraverso tante persone, associazioni e comitati, tutti protagonisti di un processo partecipato durato più di un anno", ha aggiunto. (segue) (Rer)