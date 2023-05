Lazio: Rocca, presto Piano energetico regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima settimana "è in agenda una riunione con l'assessore competente e i nostri tecnici proprio sul Piano energetico regionale". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in un'intervista al quotidiano "Leggo". "Intanto abbiamo appena finanziato le prime 50 Comunità Energetiche, per favorire sul territorio lo sviluppo di energia a chilometro zero e le reti rinnovabili, con un vantaggio economico per i cittadini", ha concluso Rocca.(Rer)