Migranti: Sunak, flussi incontrollati creano una "pressione ingestibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha avvertito che la migrazione legale "incontrollata" rischia di causare pressioni ingestibili su alloggi, scuole e ospedali. In un articolo per il quotidiano "The Telegraph", Suank si è detto impegnato a ridurre i flussi migratori legali in quanto "troppo elevati e troppo veloci", un fattore che rende difficile per i nuovi arrivati integrarsi nelle comunità. Ieri il governo ha annunciato che a tutti gli studenti stranieri, ad eccezione di quelli che svolgono ricerca post laurea, sarebbe stato impedito il ricongiungimento famigliare nel Regno Unito dal gennaio del 2024, una mossa che potrebbe ridurne il numero di circa 150 mila unità. Tuttavia, i dati che saranno pubblicati domani dall'Ufficio nazionale per le statistiche dovrebbero mostrare che la migrazione netta ha raggiunto il livello record tra 700 mila e un milione di persone nel 2022. (Rel)