- Il fenomeno dell'erosione costiera "non interessa solo Ostia ma gran parte della Regione. Basti pensare alla costa pontina che vive lo stesso dramma. Nel 2050, se non interverremo, potremo perdere gran parte delle nostre spiagge. Stiamo predisponendo specifici interventi legislativi per evitarlo". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in un'intervista al quotidiano "Leggo". (Rer)