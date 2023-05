Maltempo: Petrucci (Fd’I), dal governo prova di concretezza e operatività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri “ha dato una testimonianza di vero impegno e supporto alla comunità colpita, attraverso un cospicuo stanziamento di oltre due miliardi di euro. "Un primo pacchetto di risposte incisive e in grado di fronteggiare questa fase dell'emergenza maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna”. Lo ha dichiarato la senatrice di Fratelli d'Italia Simona Petrucci. “Lo stop alle tasse fino al 31 agosto, la sospensione dei pagamenti di mutui e bollette, la cassa integrazione in deroga, l'una tantum di tremila euro per i lavoratori autonomi e i 20 milioni di euro previsti per garantire la continuità didattica. Queste – ha proseguito – sono solo alcune delle misure adottate dal governo che, insieme al rafforzamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e ai contributi a fondo perduto per le imprese importatrici, ha creato una solida rete di tutela per il tessuto socio-economico dell'area”. “L'impegno per la popolazione colpita non finisce qui, perché all'orizzonte c'è l'impegno per la prossima fase di ricostruzione: nessuno rimarrà solo", ha concluso. (Rin)