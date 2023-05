Maltempo: Rocca, Regione Lazio sostiene Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la solidarietà più totale alle popolazioni colpite, al collega Bonaccini, ai sindaci e alla catena straordinaria dei volontari che lottano per rialzarsi da questa tragedia. Abbiamo, come Regione Lazio, portato da subito il nostro aiuto attraverso il servizio alluvionale della Protezione Civile". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in un'intervista al quotidiano "Leggo". "Sono stati mobilitati - ha aggiunto - circa cento volontari, mezzi e idrovore, un gruppo elettrogeno da 10 kw e un drone. Mi permetta di ringraziare queste straordinarie donne e uomini", ha concluso Rocca. (Rer)