Romania-Germania: presidente Steinmeier da oggi in visita a Bucarest

- Il presidente della Germania, Frank-Walter Steinmeier, effettuerà a partire da oggi una visita di Stato in Romania su invito dell'omologo Klaus Iohannis. Secondo l'amministrazione presidenziale di Bucarest, Steinmeier sarà ricevuto oggi da Iohannis a Palazzo Cotroceni dove avranno luogo dei colloqui ufficiali, seguiti da dichiarazioni congiunte alla stampa. Le discussioni tra i due capi di stato si concentreranno sullo sviluppo e l'approfondimento della cooperazione bilaterale in tutte le aree, in termini politici, di sicurezza ed economici. I due presidenti trasmetteranno un messaggio di solidarietà e sostegno all'Ucraina e al popolo ucraino di fronte alla brutale aggressione della Federazione Russa. Inoltre, durante i colloqui, si discuterà del forte sostegno dei due Paesi alla Moldova. I due capi di Stato avranno anche uno scambio di opinioni sull'evoluzione della situazione della sicurezza e sull'ulteriore rafforzamento della posizione avanzata di difesa sul fianco orientale della Nato, in vista del vertice di Vilnius. Il presidente federale sarà accompagnato dal ministro di Stato per l'Europa, Anna Luhrmann, nonché da una delegazione di parlamentari, rappresentanti del mondo degli affari e della cultura. (Rob)