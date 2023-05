Roma: Diaco (M5s), gestione verde fallimentare, Municipi in affanno e città assalita da degrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La governance del verde dalle parti di Palazzo Senatorio "è completamente da riorganizzare: il tentativo di decentramento nella gestione amministrativa di parchi e aiuole capitolini è miseramente fallita e ora i Municipi sono in chiaro affanno". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino Daniele Diaco, del Movimento 5 stelle. "In buona sostanza - aggiunge - si è rivelata fallimentare la strategia di consegnare ai Municipi la gestione dei parchi e dei giardini al di sotto dei 2 ettari, che rappresentava il primo provvedimento amministrativo nell'ottica del decentramento dei poteri. Tanto che il sindaco Gualtieri si è visto rivoltare contro perfino i suoi stessi amministratori locali, una su tutti Lorenza Bonaccorsi, la minisindaca del I Municipio. Insomma, gli scarsi fondi messi a bilancio e l'assenza di personale negli uffici municipali - sottolinea il consigliere - stanno complicando notevolmente la gestione del verde capitolino e il risultato è sotto gli occhi di tutti: sfalcio e diserbo allo sbando, con la città che si è trasformata in una giungla del Punjab, fra erba alta nei marciapiedi e piante infestanti un po' dovunque. Altro che piano del verde di Gualtieri: qui serve un piano B per non sprofondare nel baratro del degrado più totale", conclude Diaco.(Com)