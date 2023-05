Auto: Marocco, gruppo statunitense Lear apre un nuovo stabilimento a Tangeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia statunitense Lear, leader mondiale nella tecnologia e nell'elettronica dei sedili automobilistici, ha annunciato ieri l'apertura di un nuovo stabilimento a Tangeri, in Marocco. Lo ha riferito una nota del gruppo affermando che questa unità, che sarà operativa a partire dal terzo trimestre del 2023, produrrà parti utilizzando la tecnologia dell'iniezione plastica, a beneficio delle case automobilistiche e dei fornitori dell'azienda, nonché per le sue unità commerciali specializzate in sedili ed elettronica. Il nuovo stabilimento, che è stato costruito su un'area di 5.300 metri quadrati, rafforza la strategia globale di integrazione verticale dell'azienda Lear, che fornisce nuove opportunità e attività per la crescita del fatturato. Il gruppo ha spiegato che le nuove operazioni dei sistemi di consegna contribuiranno alla creazione di circa 150 nuovi posti di lavoro e all'espansione dell'impronta manifatturiera di Lear in Marocco. (Res)