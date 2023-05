Corea del Sud: Yoon incontra centinaia di rappresentanti delle piccole e medie imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha incontrato ieri sera un gruppo di circa 500 imprenditori in occasione di un evento annuale dedicato alle piccole e medie imprese (pmi). Yoon ha dichiarato che la sua amministrazione tra facendo tutto il possibile per aumentare l'equità e l'efficienza del mercato. "I posti di lavoro di qualità non vengono creati tramite i sussidi diretti dello Stato, ma da aziende e startup, e dallo spirito d'impresa", ha detto il presidente. Yoon ha sollecitato anche le imprese coreane a intraprendere con maggiore decisione la via dell'internazionalizzazione, e si è impegnato a nome del governo a sostenere le imprese su questo fronte. All'evento hanno partecipato anche i vertici dei grandi conglomerati coreani, come il presidente di Samsung Electronics Lee Jae-yong e quello di SK Group, Chey Tae-won. (Git)