Australia-India: Modi solleva questione degli attacchi ai templi indù

- Il primo ministro dell'India, Narendra Modi, ha sollevato la questione degli attacchi subiti dai templi indù durante un colloquio condotto oggi con l'omologo australiano Anthony Albanese. "Il primo ministro Anthony Albanese e io abbiamo discusso in passato la questione degli attacchi ai templi in Australia le attività di elementi separatisti. Abbiamo discusso la questione anche oggi. Non accetteremo alcun elemento che danneggi le relazioni amichevoli e calorose tra India e Australia tramite i loro atti o pensieri. Il primo ministro Albanese mi ha nuovamente assicurato che assumerà misure decise contro questi elementi anche in futuro", ha detto Modi, impegnato in una visita ufficiale di tre giorni in Australia. Diversi templi indù in Australia sono stati bersagli negli scorsi anni di attacchi attribuiti al movimento separatista khalistani, che punta a creare uno Stato etnico-religioso per i Sikh nel Punjab. (segue) (Res)